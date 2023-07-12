«حياة كريمة» تدعم مشروعات التعليم ومياه الشرب بـ33.5 مليار جنيه في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج في الآونة الأخيره طفرة كبيرة في مشروعات حياة كريمة، والتي كانت لمحافظة سوهاج نصيب الأسد منها في 182 قرية بـ7 مراكز، وهي «طما، والمنشأة، والمراغة، والبلينا، وجرجا، ودار السلام، وجهينة».

وأنشئ نحو 528 مدرسة جديدة بتكلفة مليارين و945 مليون جنيه، خلال تلك الفترة، إضافة إلى الانتهاء من صيانة 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه، وفقًا لتقرير محافظة سوهاج حول حياة كريمة.

تنمية الصحة والتعليم بسوهاج

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في بيان للمحافظة، أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، خاصة التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أنّ المدارس الجديد التي تمّ الانتهاء منها خلال الـ9 سنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول.

تنمية قطاع المياه والصرف الصحي

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، في بيان للشركة، ضخ أكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الكبرى في سوهاج، خلال السنوات الماضية؛ لتلبية احتياجات المواطنين المائية.

مشروعات مياه الشرب بسوهاج

وأكد تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ،ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 ألف متر مكعب، ومحطة مياه شطورة السطحية في طهطا، والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم بتكلفة 80 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا، وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه.

محطات الصرف الصحي في سوهاج

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أنّه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى منها مشروع صرف صحي في قرية سلامون بمركز طما بتكلفة 50 مليون جنيه، ونجع أحمد عبدالسميع في مركز البلينا بتكلفة 101 مليون جنيه محطة مركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه.