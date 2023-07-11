«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية في العجمي بالإسكندرية.. اعرف مكان تواجدها

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري بمختلف القطاعات، من بينها قطاع الصحة، التعليم، الإسكان، وقطاع البنية التحتية، وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، التي من شأنها تحسين نوعية حياة المواطن.

قافلة حياة كريمة في الاسكندرية

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في القطاع الصحي والاهتمام بصحة المواطن المصري الأكثر احتياجا، تنظم المبادرة القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والقرى الفقيرة التابعة لها من أجل تقديم خدمة الكشف الطبي المجاني للأهالي هناك.

وتُطلق المبادرة اليوم، قافلة طبية شاملة للأهالي في محافظة الإسكندرية، وتتواجد القافلة تحديدا في مركز شباب المسيري بالبيطاش بحي العجمي، وتقدم الخدمة الطبية الشاملة للأهالي في المنطقة، بالمجان، وتأتي تلك القافلة بالتعاون بين وزارة الصحة ومبادرة «حياة كريمة».

التخصصات الطبية

ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» في تقديم خدماتها للأهالي بحي العجمي في الإسكندرية على مدار يومين، بداية من اليوم 11 يوليو، وحتى غدا الموافق 12 من شهر يوليو الجاري، كما تضم القافلة عددا من التخصصات الطبية المتنوعة، وهي:

- الجراحة

- القلب

- العظام

- الأسنان

- الأطفال

- الأنف والأذن

- التحاليل الطبية

- الأشعة

كما تضم القافلة الطبية، صيدلية يتوافر بها أنواع العلاج المختلفة، ويتم صرفها بالمجان للمواطنين.