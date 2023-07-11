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رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة يهم 60% من المصريين ولا يمكن المساس به

كتب:

محمد أيمن سالم
05:15 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشروع حياة كريمة خارج موضوع الطروحات؛ لأن المشروع يهم 60% من الشعب المصري ولا يمكن المساس به، مشيرا إلى أنّ أغلب العمل الذي يحدث في المشروع بموارد محلية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنّ الدولة تتحرك لتعميق التصنيع المحلي لجميع المواد التي تُستخدم في مشروع حياة كريمة مع ترشيد المواد المستوردة من الخارج، لافتا إلى أنّ القطاع الخاص بدأ يُصنّع من أجل حياة كريمة، ويغطي 60% من المستلزمات بعدما كانت المستلزمات تستورد بنسبة 100%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ المستثمر الخاص يبحث عن حجم العمل الذي يضمن عمل المصنع الخاص به، لافتا إلى أنّه يطمئن بسبب عمل الدولة في المشروعات التنموية، مضيفًا: «أحيانا بيتقال وقفوا المشروعات وتنفيذها، مع إن المشروعات دي هي السبب في تشغيل المصانع، وتجذب استثمارات في قطاعات جديدة، وكل ذلك يؤدي لتحرك عجلة الاقتصاد، ودعم باقي القطاعات».

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بقلم محمد أيمن سالم