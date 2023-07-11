الناقدة الفنية علا الشافعي: نجوم عالميون سيكونون جزءا أساسيا بمهرجان العلمين

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن البرنامج الفني حافل خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهناك أشياء لم يتم الإعلان عنها، موضحة أنّ أولى الحفلات التي جرى الإعلان عنها بشكل واضح هي حفل الفنان تامر حسني.

نجوم عرب وعالميين في المهرجان

وأضافت «الشافعي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أن هناك نجوماً عالميين ونجوم عرب كبار كجزء فاعل وأساسي ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

ولفتت إلى أنّ هناك تصورات كثيرة لأنشطة مختلفة مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة؛ لتكون هناك حالة فنية رياضية ثقافية متكاملة، والجدول سيتم الإعلان عنه أولاً بأول في مؤتمر صحفي.

الأنشطة الصباحية في العلمين الجديدة

وأشارت إلى أن جزءاً مهماً من الأنشطة الصباحية في مهرجان العلمين الجديدة مخصص للأنشطة الرياضية سواء المتعلقة برياضات المياه أو غيرها، ووزارة الشباب والرياضي أعدت أكثر من مفاجأة، بجانب أنشطة وزارة الثقافة سواء مسرح أو غناء أو حفلات فنية أو موسيقى، والتوقيتات في ذلك ستكون في الجدول.