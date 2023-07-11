عمرو الفقي: مهرجان العلمين يضم حفلات غنائية ومسرحا مخصصا للفعاليات الثقافية

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن فعاليات كثيرة ستقام في مهرجان العلمين الجديدة 2023، فهناك حفلات غنائية ومجموعة من المطربين الكبار من العالم العربي، ومسرح العلمين ستقام عليه عدد من المسرحيات، بجانب الفعاليات الرياضية، منها البطولة العربية للجودو.

عروض الطائرات تستمر 45 يوما

وأضاف «الفقي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أنّ هناك عروض القفز بالمظلات وعروضًا بالطائرات طوال فترة إقامة مهرجان العلمين الجديدة طوال الـ45 يوما.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة معها في المهرجان مجموعة من الشركاء، وكلهم يعملون بتصميم على ظهور الفعاليات بأحسن شكل ممكن، كما أنه جرى الاتفاق مع وزارة الثقافة على عدد من الفعاليات، بجانب وزارة الشباب والرياضة بتقديم عدد من الفعاليات.

وأكد أن العلمين الجديدة ستعيد مجددا الرونق والبريق لمصر، والمدينة رائعة الجمال وتضاهي أحسن المدن في العالم وفي المنطقة المحيطة، موضحا أنّ الفعاليات غير مركزة في منطقة واحدة، فهناك 3 مناطق منها منطقة «الأرينا»، ومنطقة «نورث مول»، كما جرى إقامة خيمتين واحدة ستكون مسرحاً والأخرى تستقبل حفلات بواقع 1500 مقعد.

منطقة الأرينا تستقبل 20 ألف شخص

ولفت إلى أنّ منطقة الأرينا تستقبل 20 ألف شخص، والتي ستقام عليها فعاليات كثيرة مثل نانسي عجرم وراغب علامة وأنغام وأحمد سعد، منوها أن الحفلات ليس كلها عبر الهواء مباشرة، وهناك تفاوض مع المنظمين على باقي الحفلات بعرضها على الهواء.