ناقد فني: أنشطة مهرجان العلمين تجذب كل الفئات والأعمار والجنسيات

قال الناقد الفني محمد شوقي، إنّ مهرجان العلمين حدث فني عالمي كبير، حيث يتم تسليط الضوء على مصر ومدينة العلمين الجديدة من كل دول العالم، خاصة أنّ المدينة تتميز بجمالها الخلاب، كما أن الأنشطة التي تقام بها تجذب كل الأنظار، حيث تتنوع ما بين رياضية وترفيهية وفنية وحفلات وعروض أزياء عالمية.

الأنشطة الرياضية

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور: «المهرجان حدث ثقافي وفني وسياحي عظيم جدا، حيث لم يتخصص في جانب معين مثل الحفلات أو الأنشطة الرياضية، لكن ميزته أنه يشمل كل هذه الأنشطة، وهو ما يجعل كل الفئات والأعمار والجنسيات تحب المشاركة فيه».

وتابع الناقد الفني: «كل شخص يتمنى رؤية أو مشاهدة شيء جديد سيراها في مهرجان العلمين، والذي سيكتب تاريخ المدينة الجديدة بحروف من ذهب».

الموسم الشتوي

وأكد: «أتمنى تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل متواصل، وألا تكون في أشهر فصل الصيف فقط، وأن يتم تنظيمها في الموسم الشتوي بالأقصر وأسوان، حيث تتمتع مصر بأماكن سياحية رائعة ليست موجودة في دول كثيرة حول العالم».