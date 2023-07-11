حسن المستكاوي: مهرجان العلمين الجديدة يتضمن عروضا رياضية وجوية

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، على قرب انطلاق مهرجان العالمين الجديدة، قائلا إن المهرجان يتضمن عروضاً رياضية وجوية وغيرها من الفعاليات.

العلمين الجديدة مدينة متكاملة

وأضاف «المستكاوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أن العلمين الجديدة منطقة من أجمل مناطق البحر المتوسط وليس مصر فقط، لافتا أنه شاهد المنطقة بالكامل وجمالها ليس له مثيل، وخلال 5 سنوات أصبحت مدينة متكاملة.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة يجب أن تكون مثل جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على البحر المتوسط بحيث تكون مقصدا سياحيا مهماً طوال العام، ومصر تستطيع ذلك، نظرا لتمتعها بالبحر والشمس والطقس ليس موجوداً في جنوب أوروبا بالكامل.

وتابع: «أحد أحلامنا بأن يتحول الساحل الشمالي كله مثلما رأينا في دول كثيرة، ليس فقط قرى سياحية، ولكن مناطق وكورنيش طويل من الإسكندرية لمرسى مطروح، والعلمين الجديدة تعوض عن ذلك».

العلمين الجديدة للمصريين والعالم

وواصل: «العلمين الجديدة مدينة للمصريين والعالم كله، ولا بد أن يكون هدفنا جذب السياحة العالمية لهذه المدينة الجميلة والحديثة، والمهرجان توقيته مناسب للغاية».