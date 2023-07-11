«إكسترا نيوز»: «العلمين أوورد» سيكون مفاجأة المهرجان

قالت الإعلامية لُما جبريل موفدة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العلمين، إن فعاليات المهرجان التي أعلن عنها عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بداية من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، متنوعة بين رياضية وفنية.

لُما جبريل: الإعلان عن رياضات مائية وعروض سينمائية بمهرجان العلمين الجديدة

وأوضحت لُما جبريل خلال رسالة لها على الهواء، أنه جرى الإعلان عن إقامة رياضات مائية وعروض سينمائية ومسرحية وحفلات موسيقية، تتم كلها تحت إشراف مجلس أمناء مهرجان العلمين.

«العلمين أوورد».. مفاجأة المهرجان

وأضافت أن هناك مفاجأة تتمثل في «العلمين أوورد»، وهو حفل يقام في ختام المهرجان، وكل ذلك تحت إشراف الشركة المتحدة، التي تعمل مع عدد من الشركات ليخرج المؤتمر في أبهى صوره، إذ تهتم الشركة المتحدة بالجودة في كل ما يقدم للمصريين، سواء أعمال فنية أو درامية، وهو دور أصيل لها.

وتابعت بأن هناك نشاطات على مدار اليوم، في الصباح أنشطة ورياضات ومسابقات على الشاطئ، مرورا بحفلات لأكبر الفنانين، وهناك حضور مكثف لفنانين مصريين وعرب وعالميين.