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الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة: مهرجان العلمين الجديدة يروج لفرص استثمارية

كتب:

محمد عزالدين
07:58 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين الجديدة يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف «الفقي»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، «يدعم المهرجان تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، من خلال الفعاليات الممتعة، والتي تناسب كل الفئات والأذواق».

وتابع: «يشارك في مهرجان العلمين الجديدة أشهر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من كل أنحاء العالم، مما يجعل المهرجان فرصة فريدة للاستمتاع بالفن والترفيه والأجواء الصيفية الجميلة».

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل، على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي، لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، تفاصيل فعاليات المهرجان التي تحدث لأول مرة على أرض مصر، وعلى رأسها البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية ومن بينها بطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة للتجديف بالإضافة إلى عروض للطائرات RC، كما يقام عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.

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بقلم محمد عزالدين