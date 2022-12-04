عروض سينمائية وندوات ثقافية بقصر السينما خلال ديسمبر

ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة عروض سينمائية، يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه القصر لرواده خلال ديسمبر 2022.

برنامج نادي السينما التسجيلية

ويعرض يوم 5 ديسمبر فيلم Man on wire ضمن برنامج نادي السينما التسجيلية يعقبه ندوة للفنان تامر عبد المنعم.

كما يعرض يوم 6 ديسمبر فيلم king Lear ضمن برنامج نادي السينما العالمية يعقبه ندوة نقدية للدكتور نادر الرفاعي أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وذلك لمناقشة الفيلم والقضية التي يناقشها، وكذلك حصوله على العديد من الجوائز.

ويعرض 7 ديسمبر فيلم parasite ضمن برنامج نادي السينما الآسيوية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل لمناقشة الفيلم.

وفي 13 ديسمبر، يعرض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبى فيلم 3-10 yuma2007 ضمن برنامج نادي السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي لمناقشة الفيلم.

وفي 14 ديسمبر يعرض فيلم the measure of man ضمن برنامج نادي السينما الأوربية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.

كما يعرض يوم 20 ديسمبر فيلم the fighter ضمن برنامج نادي السينما العالمية تعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي.

ويعرض يوم 21 ديسمبر فيلم Borsilano ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية تعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.

أما نادي فيلم التحريك، يعرض فيلم cars 26 ديسمبر ويناقشه الدكتور نادر رفاعي.

ندوة للناقدة نشوى نبيل

وفي 27 ديسمبر، يعرض فيلم steve jops، ضمن برنامج نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للدكتور نادر رفاعي، بينما يعرض 28 ديسمبر فيلم wile at war ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.