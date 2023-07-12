معلومات عن مبادرة «فرصة حياة» في أسيوط.. تؤهل الشباب للعمل

تستعد الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، لإطلاق مبادرة «فرصة حياة» وتنظيم الملتقيات لتوظيف وتدريب الشباب، وتستهدف كل المراكز ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مبادرة فرصة حياة التي تنطلق بالمحافظة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 23 يوليو الجاري:

- تنفيذ مبادرة «فرصة حياة» لتدريب الشباب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم.

- تعمل المبادرة على توفير فرص العمل للشباب ولذوي الهمم من خلال ملتقيات التوظيف الكبرى التي سيتم تنظيمها بالمحافظة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

- ملتقيات التوظيف تعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تنظم الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وذوي الهمم، واستيفاء نسبة 5% بكل الشركات والجهات.

- تأتي ضمن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

- استمرار توفير البرامج التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

- توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة.

- تنفذ بالتعاون مع المديريات الخدمات بالمحافظة والأجهزة التنفيذية في الفترة من 17 يوليو حتى 23 يوليو الجاري.

- توفير فرصة عمل مناسبة لهم من خلال ملتقيات التوظيف.

- المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تنفذها المؤسسة في قرى ومراكز المحافظة.