تطورات حريق مستشفى سيدي سالم المركزي.. وفاة مريضة مسنة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنّه يتابع الحالة الصحية لجميع مرضى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين سلامتهم الصحية، مؤكدًا أنّه عقب الإخطار بالحادث جرى الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية، و23 سيارة إسعاف، ونُقل 25 مريضًا إلى المستشفى، وحالة وفاة نتيجة مضاعفات صحية لمريضة 68 عاما.

الحريق بسبب ماس كهربائي في تكييف

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الحريق جاء بسبب ماس كهربائي في تكييف في حجرة مجاورة لقاعة المرضى، وتم نقل المرضى لضمان عدم تأثرهم بالأدخنة المنبعثة، وتعامل أجهزة الحماية المدنية، وجاري متابعة حالتهم الصحة.

مصدر: الحالة المتوفية لسيدة مصابة بجلطة بالمخ

ووفقاً لمصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإنّ حالة الوفاة الواحدة جراء الحادث لسيدة تُدعي «ر.ا.م.غ»، 68 سنة، مصابة بجلطة بالمخ، أدت لغيبوبة تامة، وتم نقلها من مستشفى السلامة عن طريق الإسعاف على جهاز تنفس صناعي، لعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، وأثناء الحريق نقلت إلى مستشفى السلامة مرة أخرى، وتوفيت بالمستشفى، مشيراً إلى أنّ المرضى لم يُصابوا بأي حرق.

حريق في مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

كان حريق محدود نشب في مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بسبب ماس كهربائي، وجرى رفع حالة الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي تأثر بالحريق.