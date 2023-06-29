التنمية تصل صعيد مصر.. مدن جديدة من الجيل الرابع تشمل كل الخدمات

لم يغب الصعيد عن خطط التنمية للدولة المصرية، بل عملت الدولة على إنشاء مدن جديدة من مدن الجيل الرابع في العديد من محافظات الصعيد، إنطلاقًا من حرصها على توفير أفضل الخدمات لأهالي الصعيد، ففي دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سنوات ثورة 30 يونيو حصاد مثمر وآفاق واعدة المدن الجديدة في عشر سنوات شرايين التنمية ومستقبل عمراني واعد»، كشفت تفاصيل المدن الجديدة بالصعيد.

مدينة سوهاج الجديدة

وفق الدراسة، فإن مدينة سوهاج الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث، وتعد البوابة الغربية لمحافظة سوهاج يبلغ إجمالي مساحة المدينة 30351.04 فدانًا، تم تنفيذ عدد 8342 وحدة سكنية بمختلف أنواع الإسكان «قومي - حر - اجتماعي» بخلاف المشاريع الاستثمارية، وتوفر المدينة فرصًا استثمارية متعددة، حيث تتوافر مساحات بالمخطط العام للمدينة يمكن استغلالها كأنشطة متنوعة مثل «تعليمي استثماري - تجاري - إداري سكني - إداري تجاري - هايبر - مخبز - ترفيهي - نوادٍ اجتماعية - نواد» ويبلغ عدد السكان الحالي 15 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى 1.5 مليون نسمة سنة 2050.

مدينة أخميم الجديدة

ضمن مدن الصعيد، مدينة أخميم الجديدة، والتي تعد نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر، والذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة وكذا طريق الجيش الشرقي القاهرة أسيوط، وبالقرب من المدينة الأم والتي تبعد 10 كيلومترات فقط، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 9930 فدانًا منها 4200 فدان كتلة عمرانية. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات بالمدينة 2432 وحدة إسكان اجتماعي منفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدينة حوالي مليار جنيه.

مدينة طيبة الجديدة

مدينة طيبة الجديدة أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2000، بمساحة 5445.24 فدان، وأضيفت مساحة 4050.86 فدان بالقرار رقم 329 لسنة 2014، لتصبح المساحة الإجمالية 9496 فدانًا. وتقع المدينة على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة الأقصر، وتبعد 10 كيلومترات عن مطار الأقصر الدولي وتبلغ الكتلة العمرانية الحالية 8557.72 فدان. ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية 9214 وحدة سكنية، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى نهاية يونيو 3.7 مليار جنيه. ويسكن بالمدينة حاليا حوالي 47.5 ألف نسمة، إضافة إلى 10000 نسمة مترددين، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان إلى 700 ألف نسمة عام 2032.

مدينة أسيوط الجديدة

وفق الدراسة، تقع مدينة أسيوط الجديدة على شرق النيل على طريق «القاهرة - سوهاج» وتبعد حوالي 18 كيلومترا من مدينة أسيوط الحالية تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.2 ألف فدان منها 9000 فدان كتلة عمرانية «مناطق سكنية خدمية - سياحية وترفيهية» ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 86000 وحدة بخلاف 275 مبنى خدمي، ويبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدينة 4.6 مليار جنيه، ويبلغ عدد السكان الحاليين بالمدينة 60 ألف نسمة، ومن المستهدف أن تصل إلى 750 ألف نسمة.

مدينة بني سويف الجديدة

أيضاً مدينة بني سويف الجديدة أنشئت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2016 وتقع المدينة على النيل ما بين مدينتي القاهرة والمنيا وتبعد عن القاهرة 124 كيلومترا. وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة 25135.97 فدان، تقسم الكتلة العمرانية والتي تبلغ 12965.55 فدان سكني بمساحة 9897.73 فدان، وصناعي بمساحة 6351.45 فدان، ومناطق تجارية وخدمات 8886.76 فدان.

تبلغ استثمارات المدينة 3674 مليون جنيه حتى 30 أبريل 2022 مقسمة إلى: 791 مليون جنيه بقطاع الإسكان و269 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و2562 مليون جنيه بقطاع المرافق، و52 مليون جنيه بقطاع الزراعة.

مدينة الأقصر الجديدة

أما عن مدينة الأقصر الجديدة فهي تقع على الشاطئ الشرقي لنهر النيل يخترقها طريق «الأقصر - قنا» الصحراوي من الجانب الغربي والجنوبي من المدينة وتقع على بعد 3.5 كيلومتر جنوب شرق مدينة الأقصر وعلى بعد 3 كيلومترات من طريق «مصر - أسوان» الزراعي، وعلى بعد 14 كيلومترا من مطار الأقصر الدولي الطريق المقترح، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة 200 ألف نسمة.

مدينة الفشن الجديدة

تبعد مدينة الفشن الجديدة تبعد حوالي 15 كيلومترا غرب مدينة الفشن و90 كيلومترا جنوب مدينة، وتبلغ مساحتها 17958.05 فدان، ومن المستهدف أن تستوعب 1.2 مليون نسمة. ومن المخطط أن تضم مناطق إسكان، ومناطق للخدمات وأخرى للخدمات الإقليمية ومناطق صناعية، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومناطق لوجستية، ومعارض وأسواق

مدينة ملوي الجديدة: تبعد حوالي 18 كيلومترا غرب مدينة ملوي و60 كيلومترا جنوب مدينة المنيا. وتبلغ مساحتها 18420.52 فدان، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانًا، وتتكون من (إسكان متوسط - إسكان متميز)، بخلاف مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية وحرفية وترفيهية وممشى سياحي، ومناطق استثمارية، ومنطقة نوادي ومناطق لوجستية.

مدينة أسوان الجديدة

أيضاً مدينة أسوان الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها 22389.7 فدان، وتمتاز بموقع متميز على نهر النيل، حيث تقع على الضفة الغربية من نهر النيل على بعد 12 كيلومترا من أسوان، وتتوافر بها عدة أنواع من الإسكان اجتماعي - متوسط - فوق المتوسط - مميز فيلات، والعديد من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والأثرية ومسطحات خضراء ومفتوحة ومشروع الشريط السياحي الشريط النهري، ومركز مال وأعمال ومنطقة صناعية تشمل منطقة لوجستية وورشا ومخازن.

أما عن مدينة ناصر غرب أسيوط فتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر - غرب أسيوط 6006 أفدنة، حيث تبعد المدينة 14 كيلومترا عن مدينة أسيوط و4 كيلومترات عن مطار أسيوط، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها، و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منها، ومجمع خدمات، وجار تنفيذ مرافق وطرق المرحلةالأولى بمساحة 1600 فدان.