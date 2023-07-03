المنصورة الجديدة.. أولى مدن الجيل الرابع على أرض الدلتا

استعرضت قناة dmc، أبرز ما جرى في مدينة المنصورة الجديدة، حيث إنها أولى مدن الجيل الرابع على أرض الدلتا.

المشروعات التنموية الجديدة

وقالت خلود الرفاعي مراسلة القناة: «المشروعات التنموية الجديدة، ملف مهم لاقى اهتمامًا كبيرًا في الجمهورية الجديدة، إذ تعد مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي جرى تدشينها في عام 2018، من أجل ضمها إلى ثورة القاطرة العمرانية في بناء المدن الجديدة».

وأضافت الرفاعي: «مدينة المنصورة الجديدة تقع على الطريق الساحلي الدولي وتغطي مسافة 15 كم، وتمتد من مدينة جمصة وتصل إلى طريق محافظة كفر الشيخ، وتتميز بطبيعة جغرافية متفاوتة بين المناطق الصحراوية من ناحية الشاطئ والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية».

مشروعات سكنية في المنصورة الجديدة

وذكرت مراسلة قناة دي إم سي، أنّ هذا المشروع يرتكز على أكثر من محور، مثل المشروعات السكنية، حيث إنّ هناك فاخر وإسكان اجتماعي وإسكان متوسط، وصولًا إلى منطقة الفيلات وهناك أبراج سكنية.

ولفتت إلى وجود كورنيش المنصورة الذي يطلق عليه مارينا اليخوت، وهناك مشروعات خدمية، إذ شهدنا افتتاح جامعة المنصورة الجديدة والكنيسة الإنجيلية، بالإضافة إلى ظهور مركز طبي متكامل، وصولًا إلى مشروعات تخص البنية التحتية، مثل محطة تحلية المياه ومحولات للكهرباء.