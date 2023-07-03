حدائق العاصمة.. إحدى مدن الجيل الرابع بعد ثورة 30 يونيو

قال المهندس علاء عبدالله، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنّ مشروع الإسكان الأخضر في حدائق العاصمة يشبه مشروع إسكان مصر، ويعتبر إسكانًا لمتوسطي الدخل، مؤكدا أنّها إحدى مدن الجيل الرابع التي أنشئت بعد ثورة 30 يونيو.

الإسكان الأخضر من توصيات مؤتمر المناخ

وأضاف عبدالله، لبرنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع الإسكان الأخضر يعتبر صديقًا للبيئة، وسيحوي 9054 وحدة سكنية، سيتم البدء فيها، وستسلم الوحدات السكنية في منتصف 2024، مؤكدا أنها كانت إحدى توصيات مؤتمر التغير المناخي COP27.

وتابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة: «جميع الوحدات السكنية التي تقدر بـ30 ألف وحدة ستكون متكاملة الخدمات، مؤكدا ترفيق 70 ألف وحدة سكنية بنسبة 30%، ويتم استكمال باقي الخدمات، أما المدارس سيتم تشغيلها في العام الدراسي الجديد».