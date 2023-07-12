آخرهم رئيس وزراء تايلاند.. سياسيون حول العالم أعلنوا اعتزالهم

أعلن عدة أشخاص حول العالم اعتزال العالم السياسي لأسباب عدة، وكانوا من دول مختلفة ومن أعراق متعددة، وكان أحدثهم اليوم رئيس وزارء تايلاند ولكن كانوا قبلوا رئيس وزراء إسرائيل وكذلك سياسي بارز في السويد بجانب وزير ثقافة ومرشح سابق للرئاسة بدولة الجزائر.

أحدث معتزلي السياسية

كشف رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، الثلاثاء، عن تقاعده من الحياة السياسية، وتخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ، بحسب بيان صادر بالأمس لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رئيس وزراء إسرائيل يختفي من السياسة

وسبقه من قبل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الحياة السياسية في الوقت الحالي وأعلن عزمه عدم الترشح للانتخابات المقبلة نهاية يونيو الماضي، وقال بينيت في مؤتمر حينها إنه سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، وسيساعده في قيادة الحكومة بشكل مؤقت حتى إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك بعد التصويت على حل الكنيست في البلاد.

سويدي «يطلِّق» السياسة

ومن قبل وتحديدا عام 2016، رفض سياسي سويدي مسلم مصافحة صحفية خلال مقابلة مع القناة التليفزيونية السويدية «تي في 4». ورفض يسري خان مصافحة الصحفية وبدلا عن ذلك وضعه يده على صدره، مستندا إلى أن الإسلام يحض على عدم مصافحة النساء، وجاء قراره باعتزال السياسة بعد تعليقات عدة من برلمانيين في البلاد انتقدوا تصرفه.

جزائري يعتزل السياسة

بدوره أعلن وزير الثقافة الجزائري السابق والمرشح لانتخابات 2019 الرئاسية في الجزائر عز الدين ميهوبي، اعتزاله العمل السياسي والحزبي بعد أقل من سنتين من خوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر ليعلن تفرغه للكتابة الفترة المقبلة.