رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني.. بصمة قوية في السياسة والإعلام

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني.. هذا الاسم الذي يثير جدلًا واسعًا في الساحة السياسية الإيطالية، سواء خلال حياته الحافلة، أو بعد إعلان وفاته، أمس، فهو رجل الأعمال الشهير والرئيس السابق لشركة «ميدياست» ومالك نادي كرة القدم المشهور «إي سي ميلان»، لكن أهم مناصبه كانت في عالم السياسة، حيث تولى منصب رئيس الوزراء الإيطالي في ثلاث فترات مختلفة، وذلك بفضل شعبيته الكبيرة وقدرته على التأثير في الرأي العام.

برلسكوني.. صاحب إمبراطورية إعلامية

برلسكوني، الذي ولد في مدينة ميلانو عام 1936، برع في مجال الأعمال وبناء إمبراطورية إعلامية ضخمة تتضمن قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحفية، واستطاع استخدام هذه الوسائل الإعلامية لترويج نفسه وأفكاره السياسية، مما جعله يحقق نجاحًا كبيرًا في الانتخابات ويحظى بدعم شعبي واسع، حتى أصبح رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني، ومن المثير للجدل أن برلسكوني كان يتمتع بقوة وثقة غير عادية، وغالبًا ما كان ينشر تصريحاته الجريئة والمثيرة للجدل في وسائل الإعلام، وترك برلسكوني بصمته بوصفه رئيس الوزراء، حيث قاد حكومات تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الإيطاليين، وذلك بحسب فرانس برس.

برلسكوني .. انتقادات واتهامات بالفساد

ومع ذلك، لم تكن فترة حكمه خالية من الانتقادات والاتهامات بالفساد والاستغلال السياسي، فقد واجه برلسكوني عدة قضايا قضائية تتعلق بالفساد والرشوة والاحتيال المالي، وهو ما أثار الجدل وأدى إلى تقديم استقالته في عدة مناسبات، ورغم ذلك، لا يمكن إنكار دور برلسكوني الكبير في تحويل الساحة السياسية والإعلامية في إيطاليا، فهو رمز للرجل الذي يجمع بين السلطة الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وله تأثير كبير على السياسة والثقافة الإيطالية بشكل عام