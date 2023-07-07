خبير علاقات دولية: مصر تحقق نجاحا كبيرا على مستوى السياسة الخارجية

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع معادلة جديدة لسياسة مصر الخارجية منذ توليه السلطة، وأن الدولة المصرية ستستمر في ذلك على الساحة الدولية، وهذا هو سبب تقدمها الرائع، سواء في القارة الأفريقية أو القارة الأوروبية.

الشراكات مع دول مجلس الأمن

وأضاف الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن السياسة تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة، لذا مصر من الدول التي لها شراكة مع الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن.

وأوضح أن مصر تسعى جاهدة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ولهذا السبب تحظى الشراكات المصرية بترحيب كامل على المستوى الدولي والعربي، ومن ثم فإن مصر مدعوة للمشاركة في جميع المحافل الدولية.

وأضاف أن «الدولة المصرية تتمتع الآن باعتراف غير مسبوق من العرب، بفضل اهتمام القادة السياسيين بعدم التدخل في شؤون الدولة مع ضمان الاستقرار في المنطقة».

صادرات مصر للاتحاد الأوروبي

وتابع: «من أهم العوامل في تحديد السياسة الخارجية لمصر هو تحقيق منفعة مباشرة للشعب المصري، ونتيجة لهذه السياسة، بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي 16 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية، والعلاقة مع مصر لها علاقة. أفادت السياحة في مصر».