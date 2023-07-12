حواس: التعاون مع منصة عالمية لإنتاج «الهرم المفقود» يحكي عن اكتشافات سقارة

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنَّ التعاون مع شبكة Netflix العالمية لإنتاج فيلم وثائقي بعنوان «الهرم المفقود» يروي كواليس وصعوبات اكتشاف الآثار الفرعونية، بدأ منذ 3 أعوام بفضل الاكتشافات الأثرية العظيمة بمنطقة سقارة.

حواس: فيلم الهرم المفقود الوثائقي تصدر المنصة العالمية

وأضاف «حواس» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الفيلم الوثائقي الذي حقق نجاحاً عظيماً وتصدر منصة نتفليكس، قائلاً «التعاون مع المنصة العالمية بدأ من صداقتي لمخرج عالمي كبير ويعمل بهوليوود ساعدته في العديد من الأفلام تتحدث عن الآثار المصرية.. وطلبت منه إنتاج فيلم عن مصر على نتفلكس».

الفيلم تمت ترجمته إلى 199 لغة وعُرض في 190 بلد

وتابع عالم الآثار المصري، «نتفلكس أكبر منصة متشافه في العالم كله.. واتصور أن هذا .. الفيلم الوثائقي الهرم المفقود تم إنتاجه بعد لقاء مع المسؤولين عن المنصة في لوس أنجلوس الأمريكية وشرحت لهم أهمية الاستكشافات الأثرية بمنطقة سقارة وأنها مثيرة للغاية واقتنعوا.. ووقع الاختيار على مخرج أمريكي وشركة للإنتاج بواشنطن وخلال عام ونصف تم التصوير بسقارة لمدة 40 يوم بل هناك 4 ساعات تصوير لم تعرض».