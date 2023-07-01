وفد أسترالي يزور منطقة البهنسا الأثرية بالمنيا لإنتاج فيلم وثائقي

حرص وفد سياحي أسترالي على زيارة منطقة آثار البهنسا، غرب مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، والتي تضم مئات من مقابر الصحابة الذين استشهدوا في معركة فتح مصر.

السياح يشترون الفول السوداني والحمص

وظهر عدد من الوفد الأسترالي أمام عربات الفول السوداني والحمص، واشتروا كميات من الباعة الجائلين المتواجدين بمحيط مقابر البهنسا، والتقطوا معهم صورا تذكارية.

واستقبلت منطقة البهنسا الأثرية وفدا أستراليا لزيارة المعالم الأثرية للمنطقة، الواقعة على بعد 16 كم غرب مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتضم آثارا متنوعة من مختلف العصور التاريخية، خاصة العصرين القبطي والإسلامي، ويطلق عليها المؤرخون وعلماء الآثار مدينة الشهداء أو البقيع الثانى نظرا لوجود عدد كبير من قبور وأضرحة الصحابة والتابعين ممن جاءوا مع الفتح الإسلامي.

إنتاج فيلم وثائقي

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوفد الأسترالى سينتج فيلما وثائقيا يستعرض تاريخ منطقة البهنسا وأشهر الآثار التى تتميز بها، لافتا إلى أن الوفد تفقد معالم منطقة البهنسا والأسواق المحيطة بها للتعرف على الخصائص المميزة للمكان.