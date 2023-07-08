البيت الأبيض: العثور على كوكايين في مقر الرئاسة لم يعرض الأمن القومي للخطر

أكد البيت الأبيض أن العثور على كوكايين في مقر الرئاسة الأمريكية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحا أن «غرفة الأزمات» الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

جدل سياسي بسبب العثور على كوكايين في البيت الأبيض

وعُثر على الكوكايين، الأحد الماضي، في الجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادة، ما أثار جدلا سياسيا تحاول السلطة التنفيذية تهدئته منذ أيام.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إنه عثر على المخدرات بالقرب من قاعة الأزمات لكن هذه الغرفة لم تستخدم «منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية».

«سوليفان»: موظفو البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات

وأضاف «سوليفان» أنه «لهذا السبب كان الأشخاص الوحيدون الذين يدخلون إلى قاعة الأزمات ويخرجون منها خلال هذه الفترة عمالا».

وأدى الحادث إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس جو بايدن، التي تسعى إلى تجنب الفضائح التي شهدتها ولاية الرئيس السابق.

وأكد «سوليفان» من جديد أن موظفي البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات.

وبعد الإعلان عن اكتشاف الكوكايين، وجه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، بسبب ماضيه في الإدمان.

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار، أمس، أن «عائلة بايدن لم تكن موجودة» عند وقوع الحادث، واصفة سؤال أحد الصحفيين حول هذا الموضوع بأنه «غير مسؤول إلى حد لا يصدق».