الطريق إلى 3 يوليو.. كتاب لـ مصطفى بكري يشرح لماذا انتصر الجيش لثورة الشعب؟

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو وتلبية الجيش لنداء الوطن، وثَّق الكاتب الصحفي مصطفى بكري أحداث الثورة الشعبية في كتاب جديد، يصدر عن دار سما للنشر.

الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي أدت لقيام الثورة

ويحوي كتاب «الطريق إلى 3 يوليو» 23 فصلا، تتناول الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة لها، والتي من بينها فشل تنظيم الإخوان في حل الأزمات المجتمعية التي واجهت مصر في هذه الفترة، حيث تفاقمت أزمات انقطاع الكهرباء ورغيف العيش والبوتاجاز، ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري خلال كتابه دور فئات الشعب المصري وقواه في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإجهاض مخطط أخونة الدولة وطمس هويتها.

كما يتضمَّن الكتاب تفاصيل الساعات الحاسمة، التي دفعت الجيش بقيادة القائد العام إلى حسم الأمر، ودعوة القوى الوطنية لوضع خارطة المستقبل بعد رفض الرئيس المعزول الاستجابة لمطالب الشعب المصري.

الكتاب يكشف مخططات استهدفت تمزيق الكيان الوطني ودعم الجماعات الإرهابية

ووثَّق الكتاب معلومات وأسرارا مهمة عن المخطط الإخواني، ودور القوى الإقليمية والدولية في الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة حكم الإخوان، وكيف استطاع الجيش ومؤسسات الدولة إجهاض هذه المخططات، التي استهدفت تمزيق الكيان الوطني ودعم الجماعات الإرهابية، تمهيداً لإعلان سيناء ولاية لهم.

وأوضح بكري في كتابه، تفاصيل الأيام الأخيرة من شهر يونيو 2013، والدور الذي لعبته الشرطة والجيش في حماية المتظاهرين السلميين والأسباب التي أدت إلى إصدار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيان الثالث والعشرين من يونيو 2013، والذي أمهل فيه مرسي مدة أسبوع لإنهاء الأزمة خوفًا من الفوضى، وكذلك اللقاء العاصف الذي جرى بين السيسي ومرسي في الأول من يوليو 2013، ورد فعل جماعة الإخوان الإرهابية على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة في الأول من يوليو.