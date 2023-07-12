عاجل.. مفاجأة جديدة لـ إمام عاشور والأهلي من ترانسفير ماركت العالمي

يهتم موقع ترانسفير ماركت العالمي بانتقالات اللاعبين وكذلك الكشف عن نسبة انتقال أهم اللاعبين للأندية في العالم، حسب الأخبار المتداولة وآخر التطورات الخاصة بالصفقات، وكان من بينهما إمام عاشور حديث الساعة في الشارع الرياضي المصري بالوقت الحالي، حيث كشف عن نسبة انتقاله للنادي الأهلي، خاصة وأنه كان توقع منذ أيام انتقاله للمارد الأحمر بنسبة 92% قبل أن تتراجع هذه النسبة.

وجاءت نسبة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي حسب ترانسفير ماركت 86% بعدما كانت 92% منذ أيام لتتراجع النسبة مع آخر التطورات ما بين شائعات وأخبار متداولة يتم من خلالها تحديث النسبة التي يتابع من خلالها المشجع إلى أين وصلت الصفقة.

وعلق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، على صفقة انضمام إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

القيعي: عاشور لاعب مهم ومن حق كل الناس أن تذهب لجميع السيناريوهات

وقال «القيعي» في تصريحات تليفزيونية، إن إمام عاشور لاعب مهم ومن حق كل الناس أن تذهب لجميع السيناريوهات.

ورفض رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، الكشف عن أي تفاصيل أو تطورات تخص الصفقة، إلا أنه دافع عن موقف القلعة الحمراء في التعاقد مع اللاعب.