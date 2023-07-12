بايدن يعلن الطوارئ.. عمليات إجلاء المحاصرين داخل الفيضانات الكارثية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات أجبرت العديد من السكان على اللجوء إلى قوارب الإنقاذ، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

وتم إصدار قرار بحالة الطوارئ في ولاية فيرمونت شمال شرق الولايات المتحدة، مما يسمح باستخدام الأموال لجهود الإغاثة، بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من العاصمة مونبليير يقترب من حده الأقصى ومن الممكن أن يفيض.

وأفاد بيان صادر عن رئيس المجلس البلدي لمونبليير، وليام فريزر، أمس الأول، بأن منسوب المياه في سد رايتسفيل ونهر نورث برانش قد يصل إلى حد الفيضان، وهذا لم يحدث منذ بناء السد، ولا توجد سوابق لهذا النوع من الأضرار.

ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات في الولاية حتى الآن، على الرغم من أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في وسط مدينة مونبليير التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة.

هطول أمطار غزيرة بمنسوب يتجاوز 20 سنتيمتراً

تسبب هطول أمطار غزيرة بمنسوب يتجاوز 20 سنتيمتراً في بعض المناطق، وفقًا للمصلحة الوطنية للأرصاد الجوية، في فيضانات مفاجئة في نيويورك، أسفرت عن وفاة امرأة يوم الأحد.

وتشهد مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، هطول أمطار غزيرة يومي الأحد والاثنين، مما تسبب في فيضانات وقطع جسور وطرق.

وأعلن مسؤولون أنه تم إنقاذ أكثر من مئة شخص حتى ظهر الثلاثاء، بعد أن حوصروا في سياراتهم ومنازلهم في ولاية فيرمونت جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

إجلاء المزيد من السكان عن طريق المروحيات

وتعمل السلطات على إجلاء المزيد من السكان عن طريق المروحيات، وصرّح مسؤول في فريق البحث والإنقاذ الحضري في ولاية فيرمونت، مايك كانون، بأنهم لا يزالون في مرحلة خطيرة من هذه الكارثة، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة.

,وصف حاكم ولاية فيرمونت، فيل سكوت، الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بالكارثية والغير مسبوقة في المنطقة، مشبهاً إياها بعاصفة المدارية إيرين التي أسفرت عن ستة وفيات في الولاية عام 2011.

وأفاد سكوت في تصريح للصحفيين أن الدمار الذي لحق بالولاية بسبب الفيضانات لا يزال مستمراً، على الرغم من ظهور الشمس أمس.

وحذر الحاكم فيل سكوت من مزيد من الفيضانات في ولاية فيرمونت، نظراً لتشبع الأرض بالمياه، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في وقت لاحق هذا الأسبوع، ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي يؤدي إلى زيادة خطر هطول الأمطار الغزيرة، نظراً لأن الغلاف الجوي الذي يتزايد فيه الدفء يخزن كميات أكبر من المياه.