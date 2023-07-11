فيضانات نيويورك.. المياه تجتاح المقاطعات وتهدد أرواح المواطنين (فيديو)

اجتاحات فيضانات عارمة عدة ولايات أمريكية نتيجة الأمطار الغزيرة، أمس، وحذّرت السلطات من فيضانات نيويورك التي تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت السلطات أنّ فيضانات نيويورك من المحتمل أن تصل إلى ولايات أخرى من بينها نيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، مشيرة إلى أنّ هذه الفيضانات يمكن أن تكون «مميتة».

رفع الطوارئ بسبب فيضانات نيويورك

وبسبب مقتل أشخاص في فيضانات نيويورك، رفعت السلطات حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت وعدة مقاطعات في ولاية نيويورك وتحديدًا مقاطعة أورانج، نتيجة الفيضانات العارمة، وحذّرت السلطات من أن سوء الأحوال الجوية يمكن أن يؤدي إلى سقوط وفيات.

ونشرت شرطة ولاية فيرمونت فيديو تحذيريا، عن فيضانات نيويورك، التي ضربت الولاية، وطالبت السكان بضرورة توخي الحذر.

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR — Vermont State Police (@VTStatePolice) July 10, 2023

فيما أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرًا، وشاركت فيديو مصورًا من الأقمار الصناعية حول منطقة نيو إنجلاند في الولايات المتحدة.

مصرع امرأة في فيضانات نيويورك

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، لقيت امرأة في منطقة هادسون فالي في ولاية فيرمونت مصرعها بعدما جرفتها المياه الجارية، خلال محاولتها مغادرة منزلها برفقة كلبها، في ظل الفيضانات المفاجئة التي ضربت المنطقة.

ومن أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة، شكل مكتب حاكم الولاية فيل سكوت فرق استجابة سريعة ونشرها في مواقع استراتيجية في أنحاء الولاية، استعدادًا لعمليات الإجلاء والإنقاذ التي قد تكون ضرورية في أي لحظة.

This morning's imagery from @NOAA's #GOESEast satellite is focusing on New England, where #FlashFlood Warnings and #Flood Watches are in effect. There is a risk of significant flooding across the region today—particularly in Vermont.



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فيضانات خطيرة تهدد حياة السكان

تعرضت ولاية نيويورك لأمطار غزيرة، أمس الأول، ما تسبب في حدوث فيضانات خطيرة تهدد حياة السكان، وتحولت الطرق الرئيسية إلى ممرات مائية، وحاصرت بعض الأشخاص داخل سياراتهم.

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج الواقعة شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو الواقعة في وسط الولاية، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 12 ألف مشترك مساء الأحد، وفقاً لتصريحات المكتب المعني بهذا الأمر.