فيضانات نيويورك.. المياه تجتاح المقاطعات وتهدد أرواح المواطنين (فيديو)

اجتاحات فيضانات عارمة عدة ولايات أمريكية نتيجة الأمطار الغزيرة، أمس، وحذّرت السلطات من فيضانات نيويورك التي تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت السلطات أنّ فيضانات نيويورك من المحتمل أن تصل إلى ولايات أخرى من بينها نيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، مشيرة إلى أنّ هذه الفيضانات يمكن أن تكون «مميتة».

وبسبب مقتل أشخاص في فيضانات نيويورك، رفعت السلطات حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت وعدة مقاطعات في ولاية نيويورك وتحديدًا مقاطعة أورانج، نتيجة الفيضانات العارمة، وحذّرت السلطات من أن سوء الأحوال الجوية يمكن أن يؤدي إلى سقوط وفيات.

ونشرت شرطة ولاية فيرمونت فيديو تحذيريا، عن فيضانات نيويورك، التي ضربت الولاية، وطالبت السكان بضرورة توخي الحذر.

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR