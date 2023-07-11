رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيضانات نيويورك.. المياه تجتاح المقاطعات وتهدد أرواح المواطنين (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:11 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
فيضانات نيويورك

فيضانات نيويورك

اجتاحات فيضانات عارمة عدة ولايات أمريكية نتيجة الأمطار الغزيرة، أمس، وحذّرت السلطات من فيضانات نيويورك التي تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت السلطات أنّ فيضانات نيويورك من المحتمل أن تصل إلى ولايات أخرى من بينها نيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، مشيرة إلى أنّ هذه الفيضانات يمكن أن تكون «مميتة».

رفع الطوارئ بسبب فيضانات نيويورك

وبسبب مقتل أشخاص في فيضانات نيويورك، رفعت السلطات حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت وعدة مقاطعات في ولاية نيويورك وتحديدًا مقاطعة أورانج، نتيجة الفيضانات العارمة، وحذّرت السلطات من أن سوء الأحوال الجوية يمكن أن يؤدي إلى سقوط وفيات.  

ونشرت شرطة ولاية فيرمونت فيديو تحذيريا، عن فيضانات نيويورك، التي ضربت الولاية، وطالبت السكان بضرورة توخي الحذر.

فيما أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرًا، وشاركت فيديو مصورًا من الأقمار الصناعية حول منطقة نيو إنجلاند في الولايات المتحدة.

مصرع امرأة في فيضانات نيويورك

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، لقيت امرأة في منطقة هادسون فالي في ولاية فيرمونت مصرعها بعدما جرفتها المياه الجارية، خلال محاولتها مغادرة منزلها برفقة كلبها، في ظل الفيضانات المفاجئة التي ضربت المنطقة.

ومن أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة، شكل مكتب حاكم الولاية فيل سكوت فرق استجابة سريعة ونشرها في مواقع استراتيجية في أنحاء الولاية، استعدادًا لعمليات الإجلاء والإنقاذ التي قد تكون ضرورية في أي لحظة.

فيضانات خطيرة تهدد حياة السكان

تعرضت ولاية نيويورك لأمطار غزيرة، أمس الأول، ما تسبب في حدوث فيضانات خطيرة تهدد حياة السكان، وتحولت الطرق الرئيسية إلى ممرات مائية، وحاصرت بعض الأشخاص داخل سياراتهم.

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج الواقعة شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو الواقعة في وسط الولاية، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 12 ألف مشترك مساء الأحد، وفقاً لتصريحات المكتب المعني بهذا الأمر.

اقرأ المزيد:

أمطار شديدة تضرب نيويورك.. وإعلان حالة الطوارئ

«نيويورك تايمز»: انقسام جمهوري في مجلس النواب الأمريكي حول عزل بايدن

«ديلي نيوز»: سحابة ضباب مخيفة تحجب سماء نيويورك نتيجة حرائق غابات كندا

أبرز تصريحات الفنان عصام عمر في برنامج صاحبة السعادة.. «أمريكا صدمته»

دبلوماسي روسي: أمريكا غير مهتمة بالتوصل لحل في أوكرانيا

«جارديان»: محاذير أمريكا وألمانيا وراء إرجاء انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»
بقلم أحمد عادل موسى