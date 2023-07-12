مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بسوهاج

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم بين حادث تصادم وقع بين سيارة «ربع نقل» كان يقودها الأول، ودراجة نارية على أحد الطرق في مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عنه حالة وفاة ومصاب بناحية بيت داوود بطريق فرعي دائرة المركز.

وفاة طالب في حادث تصادم

وتبين أنه أثناء سير السيارة «ربع نقل» قيادة المدعو «أحمد ش ا ع»، 32 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة المدعو «محمد ه م ع» 17 عاما، طالب، ما أسفر عن وفاة الأخير، وإصابة العامل بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.