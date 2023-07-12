عاجل.. مفاجأة 13 لاعبا يرحلون عن الأهلي بعد حسم لقب الدوري

يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وتأكد رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بشكل نهائي، فيما دخل بعض اللاعبين قائمة الراحلين عن الأهلي، على أن يحسم موقفهم مارسيل كولر، بعد حسم لقب الدوري الممتاز خلال لقاء الزمالك في القمة، المقرر له يوم الخميس المقبل.

ما هي قائمة الراحلين عن الأهلي 2023؟

ورحل حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري، والبرازيلي برونو سافيو إلى صفوف نادي بوليفار البوليفي، بعد قضائه موسمًا واحدًا في صفوف النادي الأهلي.

كما تأكد رحيل الثنائي شادي حسين وأيمن أشرف بطلب من كولر، واقتربا من الانضمام إلى نادي زد، وهو الأمر ذاته بالنسبة لعلي لطفي، الذي طلب الرحيل إلى زد هو الآخر.

وتأكد أيضًا رحيل الثنائي لويس ميكيسوني ووالتر بواليا، إلا أن النادي يبحث مع الثنائي طرق الرحيل، في ظل رغبة النادي في فسخ عقدهما بالتراضي.

لجنة الكرة بالأهلي تبحث مصير 6 لاعبينوتبحث لجنة الكرة في النادي مصير السداسي «كريستو - رأفت خليل - كريم الدبيس - محمد فخري - محمد أشرف - أحمد نبيل كوكا»، بعدما تلقوا عددا من العروض المحلية في الآونة الماضية، نظرًا لترحيب الجهاز الفني بخروجهم نهاية الموسم.