عاجل.. مفاجأة هدف عالمي من نجم الأهلي في أول مشاركة له بعد رحيله

نجح فريق بوليفار البوليفي في الفوز برباعية دون رد على حساب فريق ليبرتاد جران مامور في كأس رابطة المحترفين البوليفي، حيث نجح البرازيلي برونو سافيو في تسجيل هدف عالمي في أول مشاركة له رفقة الفريق بعد الرحيل عن النادي الأهلي.

لاعب الإسماعيلي السابق يسجل هدفا

فيما شهد اللقاء أيضًا تسجيل كارميلو ألجارناز لاعب الإسماعيلي السابق، هدفا لصالح فريقه بوليفار، فيما لم يشارك برونو سافيو من بداية اللقاء، وحرص المدير الفني على الدفع به خلال أحداث الشوط الثاني ليستغل تمريرة في الدقيقة 83 وينجح في تسجيل هدف عالمي بتسديدة على يسار حارس الفريق المنافس.

عودة سافيو إلى بوليفار

وكان بوليفار قرر عودة برونو سافيو من جديد بعدما تأكد من رغبة النادي الأهلي في عدم استمرار اللاعب رفقة الفريق، ليتقرر عودته من جديد، خاصة وأنه قيمة كبيرة بالنسبة للفريق البوليفي ويعتبر أحد أهم الأعمدة الرئيسية للفريق.