العالم يهتز.. زلازل تضرب مناطق مختلفة تتراوح شدتها بين 3.7 و 5.2 درجة

ضربت عدة هزات أرضية العديد من المناطق المختلفة وكانت تتراوح شدتها من بين 5.2 درجة إلى 2 درجة، ولكن لم يرد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

زلازل

وفي منطقة جزر ساندويتش الجنوبية، تم رصد زلزال بقوة 5.2 وبقوة 4.7 درجة وكان علي عمق 10 كيلومترو527 كيلومتر من سطح الأرض.

وقد رصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزالا بقوة 5 درجات شمال المحيط الأطلسي وكان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

كما ضرب زلزال مدينة سالتا بالأرجنتين وكان بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 197 كيلومترا من سطح الأرض.

زلزال بحر باندا

وخلال الساعات الماضية، ضرب زلزال بحر باندا وكان بقوة 4.5 درجة علي مقياس ريختر وعلى عمق 128 كيلومترا من سطح الأرض.

كما ضرب زلزال منطقة أنتوفاجاستا، بتشيلي وكانت قوته 3.9 درجة علي مقياس ريختر وكان علي عمق 266 كيلومترا من سطح الأرض.

وذكر مركز رصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 3.7 يضرب منطقة بورتوريكو وكان على عمق 17 كيلومترا من سطح الأرض.