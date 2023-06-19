الأرض تهتز.. زلازل تضرب عددا من الدول بينها الجزائر

شهدت عدة دول بينها الجزائر، خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عدة زلزالتراوحت قوتها ما بين ضعيفة وقوية ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكان أقوى الزلازل التي شهدتها هذه الدول، بقوة6.4 درجات على مقياس ريختر، وضرب خليج كاليفورنيا، ونرصد أبرز الزلازل خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين:

اليونان

ضرب زلزال بقوة 2.4 درجة، اليونان، على عمق 1 كيلومتر، وعلى مسافة 28 كيلومتر جنوب غرب كاستوريا شمال البلاد، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

سويسرا

ضرب زلزال ضعيف بقوة 0.9 درجة، سويسرا، على عمق 6 كيلومترا، دون وقوع أضرار أو إصابات.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي، إن البؤرة وقعت على مسافة 78 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من برن.

زلزال قوي يضرب جنوب إفريقيا

وفي جنوب إفريقيا، ضرب زلزال بقوة 6 درجات، بعمق 33 كيلومترات تحت سطح الأرض، يعد الثاني منذ 11 يونيو الجاري.

وقال رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال جنوب إفريقيا، وقعت على مسافة 1972 كيلومترا جنوب شرق كيب تاون.

زلزال يضرب جنوب تركيا.. عمقه 10 كيلومتر

وفي جنوب تركيا، ضرب زلزال بقوة 4 درجات، وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أضنة، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

كما ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 29 كيلومتر جنوب غرب ملطية بمنطقة شرق الأناضول.

خليج كاليفورنيا:

رصد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزال بقوة 6.4 درجة، ضرب خليج كاليفورنيا، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة وقعت 186 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كولياكان بالمكسيك

الجزائر:

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 40 كيلومتر جنوب غرب بجاية.

عمق زلزال تشيلي 119 كيلومتر

تشيلي:

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة أنتوفاجاستا الساحلية شمال تشيلي على عمق 119 كيلومترا.

وأوضحت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة الزلزال على مسافة 28 كيلومتر جنوب شرق مدينة كالاما شمال البلاد.

مملكة تونجا:

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونجا في منطقة أوقيانوسيا، على عمق 8 كيلومترات، دون وقوع إصابات، أو أضرار في الممتلكات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على بعد 367 كيلومتر جنوب مدينة نوكوالوفا عاصمة مملكة تونجا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.