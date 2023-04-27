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ماذا قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن زلزال اليونان؟

كتب:

منى سعيد
03:46 ص | الخميس 27 أبريل 2023
زلزال اليونان - ارشيفية

زلزال اليونان - ارشيفية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزر دوديكانيس باليونان، الذي شعر به المصريون في الساعات المتأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعدد من المناطق.

ماذا قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي 

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزر دوديكانيس باليونان، وقعت على مسافة 159 كيلومترا  جنوب شرق استبيالنا، وشرق ايراكيون اليونان، وعلى عمق 122 كيلومترا تحت الأرض.

زلزال اليونان

ووفق بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لا توجد أي علاقة بين زلزال تركيا وسوريا وزلزال اليونان الذي وقع منذ قليل بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، الذي يبعد 551 كيلومترا عن مدينة مرسي مطروح، حيث شعر به عدد من المواطنين، دون حدوث عن أي تأثير على البنية التحتيه.

وطمأن المعهد المواطنين بمختلف المحافظات، بأن الزلزال الذي وقع في اليونان، بسيط وغير مقلق، ولم يكن له تأثير أو خسائر تذكر.

يشار إلى أن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وخط طوال 26.45 شرقا، وخط عرض 36.25 شمالا، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر.

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بقلم منى سعيد