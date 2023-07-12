شروط حجز شقق سور مجرى العيون.. أيام قليلة على طرحها رسميا

قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتبقى أيام قليلة على طرح وحدات سور مجرى العيون، على أن يكون فور الانتهاء من أعمال التشطيبات الجمالية النهائية، موضحًا أن وزارة الإسكان، خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، بأسعار الطرح من أجل الموافقة عليها.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر المتر في وحدات سور مجرى العيون، سيكون أكثر من 10 آلاف جنيه للمتر الواحد، مشيرًا إلى أن الطرح سيكون عن طريق بنك التعمير والإسكان، وأن أنظمة سداد الوحدات تصل إلى 7 سنوات.

شروط حجز وحدات سور مجرى العيون

نستعرض شروط حجز وحدات سور مجرى العيون، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الممثلة في الآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 سنة.

- الحصول على كراسة الشروط فهي جزء أساسي في عقد البيع.

- استخدام الوحدات استخدام سكني فقط.

- عدم تغيير الحاصلين على وحدات سور مجرى العيون تخصيص الشقة، لأنه عند حدوث ذلك يعتبر مخالفة عقارية ويحق فسخ العقد دون إنذار.

- يقر المتقدم للحجز على شروط حجز شقق سور مجرى العيون.

مواصفات مشروع تطوير سور مجرى العيون

يذكر أن مواصفات مشروع تطوير سور مجرى العيون، يتمثل في الآتي:

- بناء 79 عمارة.

- عدد الوحدات 1924 وحدة.

- إنشاء 18 وحدة بنشاط تجاري في بعض العمارات بالدور الأرضي.

- إقامة فندق سياحي 1200 غرفة فندقية.

- إقامة مسرح رئيسي مكشوف على مساحة 1000 متر مربع.

- بناء مول تجاري إداري ترفيهي فندقي يضم سينمات ومطاعم وجراج يسع 1355 سيارة.