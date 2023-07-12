جدول تسليم أراضي الإسكان المميز في قنا الجديدة.. تبدأ الأحد المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، المقرر لها بداية من يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، حتى الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

ونرصد في السطور التالية، جدول تسليم أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، وفقًا لما أوضحه المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا، كالآتي:

جدول تسليم أراضي الإسكان المميز بقنا الجديدة

- يوم الأحد 16 يوليو، تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 أرقام (3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 16 – 17 – 24 – 25 – 27 – 31 – 32 – 35 – 36 – 41 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 56 – 60 – 61 – 63 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89 – 90 – 93 – 96 – 97 – 100 – 104 – 105 – 108 – 109 - 111).

- يوم الإثنين 17 يوليو، تسليم القطع أرقام ( 115 – 118 – 127 – 129 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 168 – 169 – 170 – 171 - 172).

- يوم الثلاثاء 18 يوليو، تسليم القطع أرقام (173 – 174 – 175 – 176 – 178 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 207 - 208).

- يوم الأربعاء 19 يوليو، تسليم القطع بالمجاورة 3 أرقام (1 – 2 – 5 – 9 – 10 – 12 – 21 – 24 – 26 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 72 - 73 ).

- يوم الأحد 29 يوليو، تسليم القطع من 74 : 113.

- يوم الإثنين 24 يوليو تسليم القطع من 114 : 154، عدا أرقام 124 و 128 و 133.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو تسليم القطع المجاورة 4 من 15 : 57، عدا رقمي 44 و 52.

- يوم الأربعاء 26 يوليو، تسليم القطع من 58 : 99، عدا رقمي 82 و 87.

- يوم الأحد 30 يوليو تسليم القطع من 100 : 118، عدا أرقام 102 و 113 و 116 و 117.

- يوم الإثنين 31 يوليو، تسليم القطع المجاورة 6 من 3 : 55، عدا أرقام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 31 و 48 و 54.

- يوم الثلاثاء 1 أغسطس، تسليم القطع أرقام (56 – 57 – 58 – 62 – 65 – 66 – 74 – 75 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 86 – 92 – 93 – 96 – 97 – 103 – 105 – 106 – 107 – 110 – 113 – 114 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 125 – 126 – 127 – 130 – 133 – 134 – 136 – 137 – 138 – 140 – 142 – 144 – 145).

- يوم الأربعاء 2 أغسطس، تسليم القطع المجاورة 7 أرقام (4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 33 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 48 – 52 - 53).

- يوم الخميس 3 أغسطس، تسليم القطع أرقام (55 – 56 – 63 – 64 – 65 – 67 – 72 – 74 – 75 – 84 – 88 – 89 – 94 – 104 – 107 – 108 – 112 – 115 – 117 – 118 – 122 – 125 – 129 – 130 – 135 – 136 – 137 – 140 – 141 – 143 - 145)، وتخصيص الأيام من الأحد 6 أغسطس حتى الثلاثاء 8 أغسطس، لمن تحلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.