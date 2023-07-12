انطلاق النسخة التاسعة من «دوري الشوارع» لكرة القدم بالإسكندرية

انطلق دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بالإسكندرية، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة في خماسي كرة القدم النسخة التاسعة تحت شعار «دوري الشوارع»، وتجرى مباريات الدوري على ملعب مركز شباب الحرمين.

دوري الأندية الصغيرة

وصرحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن »، بأن فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كره القدم، انطلقت في مركز شباب الحرمين، بمشاركة الأندية الصغيرة والساحات الشعبية على مستوى الإسكندرية، تحت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

دوري الشوارع

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية (الإدارة العامة للرياضة)، تنفذ فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كره القدم النسخة التاسعة؛ بهدف انتشار الرياضة في الأحياء الشعبية والساحات الصغيرة، لافتًا إلى أن مباراة الافتتاح كانت بين مركز شباب طوسون ونادى دربالة.