أطفال قرى المنيا يحتفلون برابع يوم العيد في مراكز الشباب.. فقرات فنية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الشباب و الرياضة في استمرار فعاليات مبادرة «العيد أحلى طوال أيام العيد»، من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم.

استقبال جميع الفئات العمرية

من جانبه، أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنيا، أن فعاليات المبادرة مستمرة خلال إجازة العيد، حيث تستقبل مراكز الشباب الأعضاء والرواد من جميع الفئات العمرية فى حدائق الأطفال، والملاهي، وحمامات السباحة، والكافيهات، والملاعب، وممارسة الألعاب الخفيفة مثل تنس الطاولة، والبلياردو، وبلاي ستيشن، والكراسي الموسيقية، فضلا عن الاستمتاع بالفقرات الفنية والاستعراضية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء، إضافة إلى توزيع الهدايا علي الأطفال.

وأضاف، أنه تم الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، بإذاعة الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

فرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك متابعة للمراكز أثناء الاحتفالات من خلال غرفة عمليات المديرية بالإضافة إلى فرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب لرصد أى مشكلات أو معوقات قد تواجه الرواد و حلها بأقصى سرعة.