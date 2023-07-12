إجمالي إيرادات فيلم البعبع تصل إلى 28 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات

حقق فيلم البعبع نجاحا كبيرا في السينمات، منذ طرحه في دور العرض، حيث استطاع الفيلم أن يحقق نجاحا كبيرا، ويحافظ على مكانته بين الأفلام المنافسة بموسم عيد الأضحى المبارك.

إجمالي إيرادات فيلم البعبع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم البعبع حقق إجمالي إيرادات 28 مليونا و25 ألف جنيه، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

قصة فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي حول شخصية البعبع، المنضم إلى عصابة ويحاول تهريب آثار، ولكنه يفاجئ أنّ لديه طفلين، ويحاول أن يحميهم من العصابة التي تجري ورائهم، ليفاجأ بعدها بظهور ياسمين صبري التي تتورط معه ضمن أحداث الفيلم.

أبطال فيلم البعبع

ظهر خلال الفيلم عدد كبير من النجوم منهم الفنان باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، فضلا عن ظهور مميز للفنانة رحاب الجمل كضيفة شرف خلال مشهد بالفيلم.