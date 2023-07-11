وظائف شاغرة بمديريتي تعليم كفر الشيخ وشمال سيناء.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الواظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدرة، عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في محافظتي شمال سيناء وكفر الشيخ.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف مديريات التربية والتعليم والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف الإدارة التعليمية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن حاجتها لشغل 1445 وظيفة، موزعة على جميع الإدارات النعليمية بالمحافظة.

المستندات المطلوبة

- أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها، طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي لدى مديرية التعليم.

- بيان حالة وظيفية إلكترونية معتمدة من جه العمل.

- شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين المطلوبة لشغل الوظيفة.

- تقرير كفاءة لآخر عامين.

- إفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية، وإفادة من الجزاءات عن آخر 3 سنوات سابقة

وتطلب شغل الوظيفة توافر المهارات الآتية:

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- الإلمام بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- الإلمام بالقوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

- مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

وظائف مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

ويتطلب في المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئات تعليم بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الآتي:

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السيايات والأهداف.

- استيفاء برامج التنمية المهنية المؤهلة للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة معلم أول بأقدمية سنتين على الأقل.

- أن يكون من خريجي التربية أو حاصل على مؤهل عالي تربوي.

المستندات المطلوبة

- شهادة التأهيل التربوي

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة.

- أصل شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للوظيفة المتقدم إليها وتكون سارية.

- صورة شخصية 4 × 6 خلفية بيضاء.

- صورة معتمدة من تقارير الكفاية للعاملين لآخر.

- بيان بالإنجازات وصور من شهادات التقدير وخطابات الشكر.

- شهادات المؤهلات الأعلى من المؤهل الجامعى إن وجدت.

- تحليل عدم تعاطي مواد مخدرة معتمد من اللجنة الطبية بمستشفى العريش العام.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفية التقدم للوظائف

يتم توثيق جميع الأوراق المقدمة بأنها صورة طبق الأصل من جهة العمل، ووتقدم الطلبات باليد في المديرية، ولن تقبل الطلبات المقدمه بالبريد أو التى ترد قبل أو بعد انتهاء الإعلان.