وظائف دار الأوبرا المصرية.. آخر موعد اليوم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية أن اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، هو آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، حيث استمر تقيدم الطلبات لمدة شهر من يوم 13 يونيو إلى 12 يوليو 2023.

وظائف دار الأوبرا المصرية

وتشمل وظائف بالمستوي الوظيفي مدير عام على النحو التالي:

مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

مدير عام الإدارة العامة لأكسسوار الفنانين.

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للموسيقى والباليه والأوبرا.

مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى.

المستندات المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة (أصل و6 نسخ) تتضمن:

طلب شغل الوظيفة - صورة المؤهـــل - بيان حالة معتمد من جهة العمل، أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الحياة الوظيفية وشهادة ببيان الجزاءات، وبيان مقترحات تطويرالوظيفة المتقدم إليها وصورة بطاقة الرقم القومى وعدد 7 صور شخصية 4×6

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف يدويا إلى مقر لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر بدار الأوبرا بالجيزة.

ولتفاصيل الوظائف من الرابط