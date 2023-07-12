الإعلان عن وظائف جديدة.. منها لذوي الهمم براتب 7800 جنيه وأخرى بـ«التعليم»

يهتم الكثيرون بتحسين أوضاعهم المعيشية، بتطوير ذاتهم والبحث عن وظائف وفرص عمل أفضل، بمرتبات تضمن لهم دخلا عاليا أو مكانة اجتماعية، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الوظائف الخالية بالمصالح والشركات والهيئات الحكومية والخاصية.

تفاصيل وظائف اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» وظائف جديدة معلن عنها، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف خالية بوزارة الشباب والرياضة لذوي الهمم القادرين على العمل، والذين لديهم إعاقات حركية خفيفة، حيث وفرت لهم فرص عمل مناسبة بالشركات منها خدمة العملاء «تليفون وشات» بمول كايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.

شروط الوظيفة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالٍ أو طالب في السنة النهائية.

- لا يشترط الخبرة للحصول على الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيدا في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للوظائف من ذوي الهمم قادر على العمل.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 55 عاما.

مميزات الوظيفة

الراتب يبدأ من 5800 و7800 جنيه لمن يجيد اللغة الإنجليزية.

- يوجد مواصلات.

- شيفتات متغيرة من 6 صباحا حتى 11 مساء.

- يومين إجازة أسبوعيا.

- فرص للترقي.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف بالترية والتعليم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في محافظتي شمال سيناء وكفر الشيخ، وجاءت على النحو التالي:

وظائف الإدارة التعليمية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن حاجتها لشغل 1445 وظيفة، موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية إلكترونية معتمدة من جهة العمل.

- شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين المطلوبة لشغل الوظيفة.

- تقرير كفاءة لآخر عامين.

- إفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية.

- إفادة من الجزاءات عن آخر 3 سنوات سابقة.

وظائف مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن حاجتها لشغل الوظائف الخالية، ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السيايات والأهداف.

- استيفاء برامج التنمية المهنية المؤهلة للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة معلم أول بأقدمية سنتين على الأقل.

- أن يكون من خريجي التربية أو حاصل على مؤهل عالي تربوي.