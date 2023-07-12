حبس شخص صدم موظفا أثناء عبوره الطريق بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق سيارة بتهمة القتل الخطأ، بعد أنّ تسبب في وفاة موظف في أثناء عبوره الطريق بالتجمع الأول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة، المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

مصرع شخص في حادث سير

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، حضر قائد السيارة المتسببة في الحادث، إلى قسم شرطة التجمع الأول، يوم 7 يوليو الماضي، وأفاد بأنه صدم شخصًا عن طريق الخطأ في أثناء عبوره الطريق.

وأكد قائد السيارة (مقيم بدائرة القسم) في اعترافاته، أنه لم ير الموظف في أثناء عبوره الطريق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.