كيفية التظلم على مخالفات المرور «أون لاين».. شرح بالصور

تتيح النيابة العامة للمواطنين، تقديم خدمة التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقعها الإلكتروني، ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود، ضمن خطوة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة، إذ يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، واتباع خطوات محددة تنتهي بالحصول على الخدمة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات اللازمة لعمل تظلم على المخالفات المرورية إلكترونيًا، من خلال موقع النيابة العامة.

ولعمل تظلم على المخالفات المرورية، تكون الخطوة الأولى من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وبعدها الدخول على الموقع، ستظهر لك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، وهى خدمات نيابات المرور، خدمات وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية.

وبعدها تضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور»، لتظهر لك الخدمات المتعلقة بالمرور، وهي الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات.

وبعد ذلك تضغط على أيقونة «التظلمات»، وبعدها تحديد نوع التظلم، وبعد ذلك تدخل الرقم القومي، واضغط على تفاصيل المخالفة.

وبعد أن تنتهي من الخطوات، ستظهر لك كل المخالفات المستحقة وتفاصيلها، وكذلك الحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة، وتحدد مخالفة التظلم وسببها، وتضغط تظلم، تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

وبعد ذلك تضغط على الموافقة، لتظهر لك البيانات الأساسية لرخصة السيارة، وتكتب البيانات الشخصية، وتضغط على إرسال الطلب.

وبعد أن تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب، احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد، وتُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.