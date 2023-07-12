إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس يصل إلى 17.5 مليون جنيه

حقق فيلم مستر إكس نجاحا كبيرا في دور العرض، حيث نافس بطل الفيلم أحمد فهمي، عددا من الأفلام الأخرى، وحافظ على مكانة متميزة بينها.

إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم مستر إكس حقق إجمالي إيرادات بدور العرض وصلت إلى 17 مليونا و545 ألف جنيه، بعدما استطاع الفيلم أن يحقق على مدار أسبوعين فقط 4 ملايين و697 ألف جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة فيلم مستر إكس في إطار تشويقي اجتماعي، حيث ظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وأمير شاهين، وبيج رامي، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، ومي عمر، وإلهام شاهين، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أبطال فيلم مستر إكس

ويشارك في بطولة العمل، أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأوس أوس.