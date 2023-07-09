600 ألف إيرادات فيلم مستر إكس في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس من بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس، تقدر بـ663 ألفًا و435 جنيهًا؛ ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، والتي يتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات كسرت حاجز مليوني جنيه، أمس، والبعبع بإيرادات أكثر من مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس، 16 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، فيما تتجاوز إيرادات فيلم بيت الروبي 80 مليون جنيه، وإيرادات فيلم تاج 30 مليون جنيه، والبعبع نحو 25 مليون جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي مستر إكس الذي يسعى للتفريق بين الأزواج، وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني ومي عمر وإلهام شاهين، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.