«صحة كفر الشيخ»: نتابع حالة المصابين في حريق مستشفى سيدي سالم

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّها تتابع الحالة الصحية لمرضى مستشفى سيدي سالم المركزي بعد حريق المستشفى أمس الثلاثاء؛ للاطمئنان عليهم، لافتةً إلى أنّه تم نقل المرضى إلى عدد من المستشفيات المجاورة لضمان عدم تأثرهم بالأدخنة المنبعثة.

الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى

وأوضحت وكيل الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّه فور نشوب حريق محدود بقسم العناية بمستشفى سيدى سالم المركزي مساء الثلاثاء، توجهت على الفور وبرفقتها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد عمر، مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة تداعيات الحادث، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضي.

نقل 27 مريضا إلى 3 مستشفيات بكفر الشيخ

وأشارت «محمود»، إلى أنّه عقب الإخطار بالحادث جرى الدفع بـ7 سيارات حماية مدنية و23 سيارة إسعاف، ونُقل 27 مريضًا لمستشفيات «كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، ودسوق العام»، وتوجد حالة وفاة نتيجة مضاعفات صحية خاصة بمريضة تُدعى «ر.ا.م.غ»، تبلغ من العُمر 68 عامًا.

وتقدمت بالشكر لإدارة الحماية المدنية، وقوات أمن مركز سيدي سالم، ومجلس مدينة سيدي سالم، ومرفق الإسعاف، والمستشفيات الخاصة التي استقبلت المرضي وقت الحريق، كما تقدمت بالشكر لفريق العمل بالمستشفى لسرعة التعامل مع الحريق وتداعياته، وكذلك قدمت الشكر للإدارات والأطقم الطبية بمستشفيات العبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، لسرعة الاستجابة في استقبال الحالات ومناظرتها والتعامل معها، والجهود الشعبية لأهالي مدينة سيدي سالم لدعمهم وتعاونهم أثناء الحريق وإخلاء المرضى.