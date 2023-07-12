جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ.. «النقل والشهادة الإعدادية»

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد إعلان جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ والمقرر أنّ تنطلق يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ وذلك بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والعلوم.

- الأحد 16 يوليو 2023: الرياضيات، والتربية الدينية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: اللغة الأجنبية للجميع، والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- السبت 15 يوليو 2023: مادتا اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتا الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتا اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتا العلوم، والهندسة.

- الأربعاء 29 يوليو 2023: مادة الجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي العلوم، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتي الجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 29 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

- السبت 22 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الأحد 23 يوليو 2023: مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- الاثنين 24 يوليو 2023: مادتي الجبر، والعلوم.

- الثلاثاء 25 يوليو 2023: مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

- الأربعاء 26 يوليو 2023: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- السبت 15 يوليو 2023: مادة اللغة العربية.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادة الرياضيات.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتي الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والمنطق.

- السبت 20 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 21 يوليو 2023: الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- السبت 15 يوليو 2023: مادة اللغة العربية.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتي الأحياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

- السبت 20 يوليو 2023: مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء.

- الأحد 21 يوليو 2023: مادتي الرياضيات التطبيقية، والفلسفة والمنطق.

ووفقًا لجدول امتحانات الدور الثاني في محافظة كفر الشيخ فإنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.