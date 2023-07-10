أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الفيوم 2023، وذلك للطلاب الراسبين في مادة أو أكثر، والمقرر أن تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتحديدًا في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام بحسب الجداول المعلنة.

موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الفيوم 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان سابق، أنّ موعد امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي في محافظة الفيوم 2023 ينطلق السبت 22 يوليو الجاري ويستمر حتى الأربعاء 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الفيوم 2023

وتضمن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الأول الثانوي في الفيوم كالتالي:

السبت 22 يوليو 2023.. امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات يبدأ 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف يبدأ 12:30 حتى 2:00 ظهرًا.

الأحد 23 يوليو 2023.. امتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف يبدأ 11:00 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

الإثنين 24 يوليو 2023.. امتحان الكيمياء لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 حتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التاريخ والذي يبدأ 11:00 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 25 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان ونصف يبدأ 9:00 حتى 11:30 صباحًا، يليه امتحان الأحياء لمدة ساعة ونصف يبدأ 12:00 حتى 1:30 ظهرًا.

الأربعاء 26 يوليو 2023.. امتحان الرياضيات لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان الفلسفة والمنطق بدءًا من 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الفيوم 2023

وفيما يخص جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي، فقد جاء كالتالي:

السبت 22 يوليو.. امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 وحتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان الكيمياء لشعبة علمي لمدة ساعتان بدءًا من 12:30 وحتى 2:30 ظهرًا، وامتحان الجغرافيا لشعبة أدبي لمدة ساعتان بدءًا من 12:30 وحتى 2:30 ظهرًا.

الأحد 23 يوليو.. امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 وحتى 12:00 ظهرًا.

الإثنين 24 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان تطبيقات الرياضيات لشعبة علمي لمدة ساعتان ونصف بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، وامتحان التاريخ لشعبة أدبي لمدة ساعتان بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا.

الثلاثاء 25 يوليو.. امتحان الفيزياء لمدة ساعتان بدءًا من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا، وامتحان علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي لمدة ساعتان بدءًا من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

الأربعاء 26 يوليو .. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات بدءًا من 9:00 صباحًا وتستمر حتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان الأحياء لشعبة علمي بدءًا من 12:30 وحتى 2:30 ظهرًا، وامتحان الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي لمدة ساعتان بدءًا من 12:30 وحتى 2:30 ظهرًا.