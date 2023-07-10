«تعليم الغربية» تستعد لامتحانات الدور الثاني بغرفة عمليات: تبدأ 15 يوليو

ناقش المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، والتي تبدأ في منتصف الشهر الجاري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني، تبدأ من السبت 15 من يوليو الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر.

وأضاف لـ«الوطن»، أن طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات يبدأون الامتحانات يوم الأحد 16 يوليو، وتستمر حتى الاثنين 24 من نفس الشهر، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات تبدأ من 25 من يوليو.

غرفة عمليات

وأشار «حسن» خلال الاجتماع إلى ضرورة التأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام – فني) بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع، برئاسة مدير الإدارة.

جاهزية المدارس

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أولا بأول، ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات مع الاحتفاظ بالشيت الإلكتروني والشيت الورقي في مكان آمن وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي وعمل نسخة احتياطية للنتيجة وحفظها.