جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام ببني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2023، والتي تنطلق 22 يوليو وتنتهي 31 من الشهر ذاته، وسط التوجيه بإجراءات تضمن توفير الراحة للطلاب داخل اللجان.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف 2023 رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في بني سويف 2023 الدور الثاني

السبت 22 يوليو: اللغة العربية.

الأحد 23 يوليو: الأحياء - علم النفس والاجتماع - التربية الدينية.

الأثنين 24 يوليو: الكيمياء - التاريخ - تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات.

الثلاثاء 25 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية - تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الأربعاء 26 يوليو: الفيزياء - الجغرافيا - التربية الرياضية.

السبت 29 يوليو: الرياضة البحتة/ الجبر والتفاضل وحساب المثلثات - الرياضيات العامة.

الأحد 30 يوليو: تطبيقات الرياضيات - الفلسفة والمنطق - المواطنة وحقوق الإنسان.

الإثنين 31 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

استعدادات امتحانات الدور الثاني في بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني من خلال التشديد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.