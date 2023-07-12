متابعو محمد رمضان يتفاعلون مع بوستر فيلم ع الزيرو: ثقة في الله نمبر وان

تفاعل متابعو الفنان محمد رمضان، مع البوستر الدعائي لفيلمه الجديد ع الزيرو، المقرر عرضه في أغسطس المقبل، حيث نشر رمضان صورة البوستر عبر حسابه على فيس بوك، وظهر فيها إلى جانبه طفل داخل حارة شعبية.

ردود فعل حول بوستر محمد رمضان

وظهر الفنان محمد رمضان على البوستر برفقة الطفل منذر مهران، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور: «ألف مبروك وبالتوفيق والنجاح الدائم، وثقة في الله نمبر وان، وواضح إنّه فيلم جديد ومختلف وهنشوف حاجة حلوة».

عرض فيلم ع الزيرو في أغسطس

وقررت شركة العدل جروب تأجيل عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى، لحين الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم كاملة، على أن يُطرح في أغسطس المقبل.

نصف مليون مشاهدة لإعلان فيلم ع الزيرو

ووصلت إجمالي مشاهدات فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان، إلى نصف مليون مشاهدة، منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر محمد رمضان خلال البرومو بشكل مختلف عن المعتاد، حيث غيّر الـ«لوك» الخاص به من أجل الفيلم.