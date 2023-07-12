DMC تبرز ملف الوطن عن استحداث فئات جديدة ضمن «تكافل وكرامة»

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، المُذاع على قناة DMC، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من صحيفة «الوطن»، بشأن استحداث فئات جديدة ضمن «تكافل وكرامة»، بعنوان «الموافقة على استحداث فئات جديدة ضمن (تكافل وكرامة) وإضافة 300 ألف أسرة».

فئات جديدة بـ«تكافل وكرامة»

وعلّق الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، على التقرير، قائلا: «هذا الإجراء يُضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تنفذها الحكومة للتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات»، مشيرا إلى أنّ الحكومة أضافت فئات جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» مثل المرأة المعلية التي لديها أبناء فوق 18 عاما أو الأبناء فوق 18 عاما الذين فقدوا عائلهم.

التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية

وأضاف «إمبابي»، أنّ التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية يأتي ضمن ظروف اقتصادية صعبة، ليست فقط على مصر، بل جميع دول العالم، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.